Le secrétaire général et vice-président de la VUFO, Don Tuan Phong. Photo : VNA

Hanoï, 22 septembre (VNA) – Don Tuan Phong, secrétaire général et vice-président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), a reçu le 22 septembre à Hanoï une délégation parlementaire sud-coréenne.



La délégation sud-coréenne est conduite par le député Kim Hack Yong, président du groupe de députés d’amitié République de Corée-Vietnam. Elle effectue du 21 au 23 une visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, Don Tuan Phong a souligné la position importante de la République de Corée dans la politique extérieure du Vietnam. Il a également adressé ses remerciements à la partie sud-coréenne pour son soutien accordé à environ 150.000 Vietnamiens vivant dans ce pays.



Le vice-président de la VUFO a annoncé que l’Association des Sud-Coréens de Hanoï et du Nord du Vietnam entrera en activité prochainement, sous le patronage direct de la VUFO. Les documents nécessaires seront signés en octobre 2017.



De son côté, le député Kim Hack Yong a remercié le gouvernement vietnamien pour ses aides aux 150.000 Sud-Coréens vivant au Vietnam. Il s’est engagé à faire de son mieux pour soutenir la communauté vietnamienne en République de Corée. Il a en outre demandé à la VUFO d'assister les entreprises et les citoyens sud-coréens au Vietnam.



Constatant que les deux pays possèdent plusieurs similitudes, le député sud-coréen a espéré que la coopération bilatérale s’approfondirait de plus en plus, dans l’intérêt des deux peuples. -VNA