Rendez-vous le 14 juillet pour le 6ème tournoi international de billard de Binh Duong

Le Vietnamien Duong Anh Vu. Photo: VOH

Binh Duong (VNA) - La 6ème édition du tournoi international de carrom à trois bandes de Binh Duong - Coupe BTV-Becamex IJC 2017, aura lieu du 14 au 16 juillet dans cette province méridionale.

L'événement réunira 59 ​compétiteurs vietnamiens venus de 22 villes et provinces du pays, et quatre autres de République de Corée et du Japon.



Parmi ces joueurs figurent des talents comme les Vietnamiens Duong Anh Vu, Ngô Dinh Nai, Ly Thê Vinh, Ma Xuân Cuong, Truong Quang Hào,... les Sud-Coréens Shin Jung Ju et Han Ji Seung ou les Japonais Yoneyama Satoru et Miyahita Takao.

Le champion du tournoi de Binh Duong recevra, en plus de la coupe, une prime de 60 millions de dôngs. -VNA