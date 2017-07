Rendez-vous à l’Université d’été francophone 2017 à Hanoï

Hanoï (VNA) - Cette année, l’École supérieure de commerce extérieur de Hanoï accueillera l’Université d’été 2017. Cet événement, qui se déroulera du 28 juillet au 4 août, aura pour thème «Préservation des valeurs traditionnelles dans la modernisation».





L’Université d’été 2017 est le lieu d’échanges entre les étudiants francophones qui ont pour dénominateur commun la langue de Molière. Photo : ESCE/CVN

L’Université d’été 2017, organisée par l’École supérieure de commerce extérieur de Hanoï (ESCE) en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), est un projet ayant pour objectif de créer un espace d’échanges culturels entre les étudiants francophones.Le concept est d’offrir un programme interuniversitaire axé sur la découverte culturelle. Il est conçu pour permettre aux étudiants francophones de s’exprimer et de partager leurs points de vue, offrant des moments uniques de passer des journées d’immersion en français. Mais ce n’est pas tout. Ils seront également invités à explorer les différents aspects sociaux et culturels de Hanoï et de ses provinces voisines. Sans oublier de visiter les villages de métiers traditionnels, dont celui dédié à la céramique de Bat Tràng et le village de Chuông (en banlieue de Hanoï), spécialisé dans la production de chapeaux en feuilles de latanier (le fameux nón lá ou chapeau conique), et le village d’estampes populaires Dông Hô (province de Bac Ninh, Nord).Ces jeunes auront l’occasion de tester leur habileté en fabriquant eux-mêmes des produits en papier do (papier de rhamnoneuron), des objets en céramique qu’ils pourront ramener en guise de souvenirs.Dans le cadre de l’Université d’été, aura lieu une conférence intitulée «Tourisme durable, la jeunesse s’engage», où les professionnels et les étudiants discuteront des mesures pour la préservation des valeurs traditionnelles dans la modernisation, le développement du tourisme durable.De plus, les étudiants francophones visiteront des sites culturels de Hanoï, dont le Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam), le Mausolée du Président Hô Chi Minh, le Musée national de l’histoire du Vietnam, ou encore le Musée d’ethnographie du Vietnam.À la cérémonie d’ouverture, chaque groupe d’étudiants se présentera sous forme de clip vidéo, et de petits cadeaux seront remis au groupe gagnant. À la fin de l’Université d’été, les jeunes (en groupe ou individuel) prépareront de courts reportages sous formes de vidéos, photos et articles pour faire la synthèse des connaissances acquises, proposer des idées significatives et exposer leurs impressions au sujet du programme. Les gagnants se verront remettre un certificat d’attestation et de jolis souvenirs.L’encadrement sera assuré par des volontaires internationaux et des enseignants vietnamiens motivés. Bienvenue à l’Université d’été francophone 2017 à Hanoï !-CVN/VNA