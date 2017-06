Binh Duong (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rencontré mercredi, 21 juin dans la province de Binh Duong (Sud) son homologue cambodgien Hun Sen et des membres d’une délégation de haut rang du gouvernement cambodgien en visite au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (gauche) rencontre son homologue cambodgien Hun Sen. Photo : VNA

Il a salué la visite du Premier ministre cambodgien qui contribuera à intensifier l’amitié et le partenariat stratégique bilatéral. Cette visite est d’autant plus significative que les deux pays s’apprêtent à commémorer les 50 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques (24 juin 1967 - 24 juin 2017). Les deux dirigeants ont rencontré mercredi après-midi les autorités et les habitants de Binh Duong, dont plusieurs ont étudié et travaillé au Cambodge.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué les acquis obtenus par le peuple cambodgien dans l’œuvre d’édification d​'un Cambodge pacifique, stable et développé.

Le Premier ministre Hun Sen a exalté la solidarité​ et l’amitié entre les deux peuples, notamment l’aide désintéressée et l’humanisme du Parti, du gouvernement et de l’Armée populaire du Vietnam envers le peuple cambodgien dans ​son œuvre de lutte pour l’indépendance nationale, pour aider le Cambodge à sortir du régime génocidaire des Khmers Rouges et redonner ​une vie heureuse ​au peuple cambodgien.

Le chef du gouvernement cambodgien a exprimé sa reconnaissance éternelle pour ​le sacrifice du Vietnam envers le Cambodge.

Mercredi soir, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a donné un banquet en l’honneur de son homologue cambodgien Hun Sen et de sa suite.

Photo : VNA

Auparavant, le Premier ministre Hun Sen avait visité des sites historiques dans le district de Lôc Ninh de la province de Binh Phuoc (Sud), où il y a 40 ans (le 21 juin 1977), le Premier ministre Hun Sen et ses camarades ​avaient commencé le chemin révolutionnaire contre le régime des Khmers rouges.

Il a également coupé la bande inaugurale de la Maison de la culture de la commune de Loc Thanh, financé par lui, la considérant comme un symbole de la paix, l’amitié Vietnam-Cambodge. - VNA