Rencontre des cadres du bureau de l’AN à l’occasion du Têt traditionnel

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan formule ses voeux du Tet du Coq aux cadres du bureau de l'AN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du Tet traditionnel du Coq 2017, une rencontre des cadres du bureau de l’Assemblée nationale (AN) a été organisée le 25 janvier à Hanoi.

Se félicitant des efforts du ​personnel de l'AN pour accomplir les tâches confiées en 2016 ​- la première année d'activités de l’AN de la 14e législature, sa présidente Nguyen Thi Kim Ngan a insisté sur la tâche immédiate de prêter attention à la population des régions reculées, montagneuses, d'anciens révolutionnaires, des soldats... pour qu'ils puissent accueillir le Têt traditionnel dans les meilleures conditions.

Mme Ngan a adressé ses vœux de bonne santé, de bonheur et de succès au​x cadres du bureau de l'AN et à leurs familles, souhaitant que ​ceux-ci continuent de travailler efficacement et contribuer notablement aux activités de l’organe législatif.



Elle a affirmé l'union au sein de l'AN pour bien réaliser les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple.



Elle a espéré que les organes de l’AN, de concert avec le comité permanent de l’AN, continueront d’améliorer la qualité et l’efficacité des activités ​législatives, contribuant davantage au développement socio-économique du pays. -VNA