Vue générale de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une rencontre avec des travailleurs vietnamiens en République de Corée a eu lieu le 16 juillet à Incheon, à environ 70 km à l’Ouest de Séoul, afin de leur donner des conseils juridiques.

Cette rencontre a été organisée par le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam. Elle a vu la participation d’environ 300 Vietnamiens travaillant à Incheon et dans les environs.

Le ministre conseiller et ambassadeur adjoint du Vietnam, Tran Anh Vu, le directeur du Centre des travailleurs à l’étranger (relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), Ha Xuan Tung, et le directeur du Service sud-coréen de Développement des Ressources humaines, Woo Bong Woo, étaient également présents.

Le ministre conseiller et ambassadeur adjoint du Vietnam en République de Corée, Tran Anh Vu, a appelé les travailleurs vietnamiens à continuer de respecter rigoureusement les contrats signés avec les entreprises sud-coréennes, ainsi que la loi locale, et à revenir au Vietnam au terme de leurs contrats de travail.

Le directeur du Service sud-coréen de Développement des Ressources humaines, Woo Bong Woo, a souligné que la coopération entre les deux pays dans l’emploi avait grandement contribué au développement des relations bilatérales. Il a remercié les travailleurs vietnamiens pour leurs contributions au développement économique de son pays. Il s’est engagé à faire de son mieux pour assister les travailleurs vietnamiens pendant leur séjour en République de Corée.

Actuellement, près de 50.000 Vietnamiens travaillent en République de Corée. -VNA