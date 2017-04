Remise du prix Sao Khuê 2017

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam à la cérémonie de remise du prix Sao Khue 2017. Photo: VOV



Hanoi (VNA) - L’association des logiciels et services de technologies de l’information du Vietnam a distribué, samedi matin, à Hanoï, le prix Sao Khuê à 64 produits, logiciels et technologies de l’information, et ce à l’occasion du 15ème anniversaire de l’association.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que les technologies de l’information contribuaient pour une part importante au développement socio-économique national, vivement salué par la communauté internationale. Il a appelé les sociétés de technologies de l’information à développer des services qui touchent directement à la vie de la population, notamment dans les ​ communications, la santé, l’éducation et les services de paiement.



"J’espère que le prix Sao Khuê ​restera une source d’encouragement importante pour tous les collectifs et individus qui œuvrent au développement des technologies de l’information, à la création d’applications informatiques, non seulement dans le pays mais aussi à l’étranger. Prochainement, le gouvernement collaborera avec plusieurs associations, dont celle des logiciels et services de technologies de l’information, afin de ​répandre le savoir, les sciences et les technologies dans toute la société. Car la puissance d’un peuple réside dans la maîtrise des savoirs de l’époque."



La place du Vietnam sur la carte mondiale des technologies de l’information s’améliore d’année en année. Depuis 2015, il arrive en tête des 6 pays les plus développés de l’ASEAN en termes d’indice économique d’applications mobiles. -VOV/VNA