Remise du prix journalistique sur l’édification du Parti

Le représentant de Vietnamplus reçoit le prix C. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Commission centrale d’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a organisé vendredi soir une cérémonie de remise du prix journalistique national sur l'édification du Parti (Marteau et faucille d'or).

La cérémonie a été honorée de la présence de Nguyen Phu Trong, secrétaire général du PCV, ainsi que de plusieurs hauts dirigeants et anciens dirigeants du Parti.

Dinh The Huynh, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du PCV, a apprécié le rôle de la presse dans le travail de l'édification du Parti. Selon lui, ce prix devrait être valorisé et organisé régulièrement.

Selon Pham Minh Chinh, président de la Commission centrale d'organisation du Parti, ce prix a une signification importante car il contribue à renforcer l'édification et le remodelage du Parti, ainsi qu'à repousser la bureaucratie et la corruption.

Les œuvres primées publiées sur différents médias ont, en effet, permis de mettre en œuvre les résolutions du Parti en matière d'édification et ​de renouvellement, a-t-il fait remarquer.

Depuis le lancement du prix en mai 2016, le comité ​d'organisation a reçu 1.173 œuvres. Il a attribué 3 prix A, 7 prix B, 12 prix C et 25 prix d'encouragement. 10 organes de presse ont reçu un prix d'excellence dans la communication sur l'édification du Parti.

Le journal en ligne VietnamPlus et le journal Tin Tuc (Nouvelles) de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) se sont vu décerner respectivement un prix C et un prix d'encouragement. -VNA