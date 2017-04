Remise d'ouvrages à la bibliothèque de l’Université de Brunei Darussalam. Photo: baoquocte.vn.

Hanoï (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Brunei a remis à la bibliothèque de l’Université nationale de Brunei Darussalam (Universiti Brunei Darussalam, UBD) 35 ​ouvrages portant sur ​le Vietnam et son peuple.



​Il s'agit, entre autres, de livres ​des éditions Thê Gioi, sur la vie et l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, l'œuvre du Renouveau, l’histoire, la culture et la nature du Vietnam, d'un​album photo «Vietnam - My Love» ​du ministère vietnamien des Affaires étrangères, des numéros du magazine Vietnam Illustré ​de 2011 à 2016 par l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



​Point particulier, il y a un annuaire des conférences portant sur la Mer Orientale qui ont été tenues ​en 2009 et en 2010, et un DVD du film documentaire «Les îles Spratleys (Truong Sa) et Paracels (Hoàng Sa), le milieu ​imprégné de l’esprit sacré de la terre vietnamienne».



Le directeur de la bibliothèque de l’Université nationale de Brunei Darussalam, Hj Awg Muhammad Yussuf Pokiddp Hj Musa, a adressé ses remerciements les plus distingués à l’ambassade du Vietnam au Brunei.-NDEL/VNA