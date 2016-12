Remise des prix d’un concours d’écriture sur la souveraineté maritime et insulaire

Des étudiants vietnamiens lors d'une exposition de photos sur la souveraineté maritime et insulaire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’Union des jeunes Vietnamiens, en collaboration avec le ministère de l’Information et de la Communication, a remis mercredi à Hanoï les prix du concours d’écriture intitulé "Les jeunes et les étudiants vietnamiens à l’étranger avec la mission de défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam".

Organisé de juillet à décembre 2016, ce concours était destiné aux Vietnamiens de 16 à 35 ans vivant, étudiant ou travaillant à l’étranger.

Le comité d'organisation avait reçu 202 œuvres envoyées des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, de Russie, de République de Corée, de Chine, du Laos et de Finlande.

Le premier prix a été attribué à Nguyen Dinh Phu et Le Quoc Chien, de l’Union des jeunes vietnamiens aux États-Unis, pour leur œuvre consacrée à la création d’une base de données sur la mer et les îles du Vietnam.​ -VNA