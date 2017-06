Le lauréat Nguyen Huu Thong et son œuvre «Le partage du travail». Photo: Internet



Hanoï (VNA) – L’ambassade de Suède et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ont organisé mercredi au Musée des femmes du Vietnam à Hanoï la cérémonie de remise des prix du concours de photographies ayant pour thème «Les familles vietnamiennes égalitaires».

Le Hanoïen Nguyen Huu Thong a remporté le premier prix, ​auréolé d'une prime de 10 millions de dongs, grâce à son œuvre intitulée «Le partage du travail».

"L’égalité des sexes est un sujet primordial. C'est un concept qu'il faut commencer par appliquer au sein de la famille. L’égalité est la base d’une société moderne, créative et prospère", a déclaré Gustav Dahlin, 2e secrétaire de l'ambassade de Suède au Vietnam, lors de la cérémonie de remise des prix.

Les candidats ont pu adresser leurs travaux à ce concours du 8 mars au 15 mai, dans le but de promouvoir l’égalité au sein des familles, de susciter le partage des responsabilités entre leurs membres dans la prise en charge des enfants et des tâches ménagères, mais également en ce qui concerne les opportunités professionnelles et ​les possibilités d'apporter sa contribution à la société.

Le jury a attribué les deux premiers prix, et la communauté Facebook, le 3e. Les ​20 meilleurs clichés seront sélectionnés pour être présentés dans le cadre d’une exposition thématique pendant un mois à partir du 21 juin. -VNA