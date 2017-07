Nam Dinh, 3 juillet (VNA) - Le ministère du Plan et de l’Investissement, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Nam Dinh, a remis le 2 juillet la licence d’investissement au projet de centrale thermoélectrique qui sera implantée dans cette localité.

La centrale thermoélectrique Duyen Hai 1. Photo: VNA



​Représentant un investissement de plus de 2 milliards de dollars, la centrale réalisée suivant la convention BOT (​Bâtir-Opérer-Transférer) ​possédera deux turbines d'une puissance totale de 1.200 MW fonctionnant avec du charbon fourni par le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam.

Ce projet, construit sur une superficie de plus de 242 ha dans les communes de Hai Châu et Hai Ninh (district de Hai Hâu) ​est important pour le développement économique de Nam Dinh et d'autres provinces du Nord, ainsi que ​pour la garantie de la sécurité énergétique nationale.

Les autorités de Nam Dinh ont également promis de créer des conditions optimales ​aux investisseurs pour assurer ​la progression et le succès de ce projet. -VNA