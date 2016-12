Record de création de nouvelles entreprises en 2016

Hanoï (VNA) - Du 1er janvier au 20 décembre, 110.100 nouvelles entreprises ont été créées dans le pays pour près de 891.100 milliards de dôngs de capitaux, soit une progression en glissement annuel de 16,2% en nombre et de 48,1% en montant. Un record en termes de nombre de nouvelles entreprises.

Photo : SGGP

Ces nouvelles entreprises ont créé près de 1,3 million d’emplois. Par ailleurs, près de 26.700 entreprises ont repris leurs activités durant cette période, soit 43,1% de plus qu’à la même période de 2015. C’est ce qui ressort d’un récent rapport du ministère du Plan et de l’Investissement.



Le nombre de nouvelles entreprises créées dans le secteur immobilier a bondi de 83,9% en un an. Une forte hausse a été observée dans les secteurs de la santé et de l’éducation-formation.



Avec 36.000 unités, Hô Chi Minh – Ville tient le haut du pavé parmi les localités du pays en termes de nombre de nouvelles entreprises, contre seulement 23.000 à Hanoi. -CPV/VNA