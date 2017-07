Photo d'illustration: NDEL.

Hanoi (VNA) - Les affaires relatives à la reconnaissance des contributions et bienfaits des invalides de guerre, héros morts pour la Patrie ont enregistré diverses réalisations appréciables ces 70 dernières années.L’élaboration et l’application d​e politiques préférentielles au profit des personnes méritant​es ont attiré l’attention spéciale du Parti et de l’État.À partir d​e 1947, ​des textes juridiques sur les préférences en faveur des personnes méritantes et leurs familles ​ont été mis en œuvre ​par le Parti et l’État vietnamiens, ​ainsi que des politiques préférentielles.À l’heure actuelle, les ministères, branches et secteurs vietnamiens traitent efficacement les questions ​liées aux conséquences ​de la guerre, parmi lesquelles l’identification des restes des martyrs, les options et politiques préférentielles en faveur des victimes de l’agent orange, les régimes préférentiels sur l’éducation et la formation, l​a san​té, l’amélioration de la qualité de l’habitat, etc.Les mouvements de reconnaissance et de soins de san​té pour les invalides de guerre, les soldats malades, les familles de martyrs et personnes méritantes ont connu de nombreu​x succès, avec la participation de multiples individus, collectivités et entreprises, reflétant la bonne tradition du peuple vietnamien «Uông nuoc nho nguôn» (En buvant de l'eau, on pense à la source). -NDEL/VNA