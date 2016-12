Réalisations impressionnantes de Hai Duong 20 ans après sa refondation

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan à la cérémonie de célébration des 20 ans de la refondation de la province de Hai Duong. Photo: VNA

Hai Duong (VNA) - La province de Hai Duong (Nord) a organisé le 24 décembre une cérémonie de célébration des 20 ans de sa refondation et ​de réception de l'Ordre d'Indépendance de première classe​, en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.

Le 6 novembre 1996, lors de la 10e session de la ​IXe législature, l'Assemblée nationale a adopté une résolution sur la séparation de la province de Hai Huong ​de deux, Hai Duong et Hung Yen, qui a été réalisée le 1er janvier 1997.

​Depuis, Hai Duong a obtenu de nombreuses réalisations importantes dans divers domaines, a estimé dans son discours le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire ​provincial Nguyen Manh Hien. Il a indiqué que la croissance économique annuelle de Hai Duong a toujours été supérieure à la moyenne nationale, atteignant 9,3% entre 1997 et 2016. L'envergure d'économie locale est maintenant 17,2 fois plus importante qu'il y a 20 ans.



La province compte actuellement près de 9.500 entreprises ​dont le capital ​atteint près de 72.000 milliards de ​dongs (près de 3,4 milliards de dollars), et 18 ​zones industrielles dont 10 sont opérationnelles. Enfin, environ 7,2 milliards ​de dollars ont été ​reçus dans le cadre de 325 projets ​d'investissement direct étranger.



Le revenu per capita est prévu ​d'approcher cette année ​les 47 millions ​de dongs (plus de 2.000 dollars), soit 16 fois plus ​qu'en 1997. ​​La province a également constamment enregistré une forte croissance de ses exportations qui ont ​progressé annuellement de 28,8% ​​dans la période 1997-2016 pour atteindre près de 5 milliards de dollars en 2016, ​a-t-il ajouté.



Hai Duong ​figure parmi les principales localités ​en termes de garantie de l'éducation universelle et ​de santé publique. Il compte environ 8,2 médecins pour 10.000 personnes, soit 2,5 fois ​qu'en 1997.



​Plus de 30.000 emplois sont créés chaque année, et le taux de pauvreté selon les nouveaux critères ​a été ​ramené à 6%. Hai Duong a prêté attention à la préservation de ses valeurs culturelles, également, a souligné le responsable.



​Prenant la parole, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a félicité les efforts et les contributions de Hai Duong au développement du pays.



Située dans la région économique clé du Nord, ​la province devrait capitaliser sur ses potentiels et ses avantages, tout en optimisant toutes ses ressources pour faire des percées, s'assurant ainsi d'un développement rapide, complet et durable.

Nguyen Thi Kim Ngan a également ​demandé aux autorités provinciales d​'édifier un système politique sain et solide, avant d'exprimer sa conviction que, avec sa tradition, son expérience, ses performances et sa détermination, Hai Duong irait plus loin dans le futur. -VNA