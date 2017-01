Réaction du Vietnam devant le retrait des Etats Unis du TPP

Le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Le Hai Binh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère la participation à l’Accord de partenariat transpacifique (TPP) et aux autres accords de libre-échange (ALE) comme une des démarches importantes pour mettre en oeuvre la position d'être dynamique et actif dans approfondie et intégrale à l'économie mondiale, de perfectionner le système juridique et le statut d’économie de marché, ce afin de créer de nouvelles impulsions de développement et de contribuer à la tendance d’intégration et de connexion économique régionale, a déclaré le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Le Hai Binh.

Le Vietnam poursuit son processus de Renouveau et se prépare bien à la mise en oeuvre efficace des engagements des ALE, dont il était et sera partie, a-t-il affirmé à la presse mardi 24 janvier à Hanoi, suite à l’annonce du retrait des Etats-Unis du TPP.

Le Hai Binh a précisé que durant ces six dernières années, les 12 pays négociaient durement pour aboutir à la signature du TPP, un accord de libre-échange de nouvelle génération. S’il était appliqué, cet accord répondrait aux intérêts de tous les pays membres en impulsant des relations économiques et commerciales fortes entre eux et aussi bénéficiant aux liens économiques, à la stabilité et à la prospérité de l'Asie-Pacifique. -VNA