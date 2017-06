Photo : VNA

Long An (VNA) - Le Comité populaire de la province de Long An (Sud) a organisé le 26 juin l​e bilan de la 16e phase ​de recherche, de rapatriement et d’inhumation des soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge (saison sèche 2016-2017).

Durant cette période, l'équipe de recherche K​73 du commandement militaire de la province de Long An a exhumé puis inhumé les restes de 21 soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge.

Dans la phase suivante, cette équipe continue​ra de se coordonner avec les unités de la province cambodgienne de Svay Rieng.

A cette occasion, le président du Comité populaire provincial de Long An a remis des satisfecit à 5 collectifs et 10 individus qui ont ​obtenus ​d'importants résultats au sein de cette équipe.

A Tay Ninh (Sud), le colonel Nguyen Van Dep, vice-commissaire politique du commandement militaire provincial, a fait savoir que les deux équipes de recherche K70 et K71 ont achevé leur 16e phase de recherche avec ​l'exhumation des restes de 263 soldats.

Depuis la saison sèche 2001-2002, ces deux équipes ont trouvé et rapatrié les restes de 4.131 soldats. -VNA