La centrale hydroélectrique de Thac Mo dans la province de Binh Phuoc. Photo: qdnd



Hanoi (VNA) – Après trois ans de mise en oeuvre, la centrale hydroélectrique de Thac Mo élargie dans la province de Binh Phuoc (Sud), d’une capacité de 75 MW, a été officiellement raccordée le 11 juillet au réseau électrique national.

Le projet de modernisation de la centrale hydroélectrique de Thac Mo a doté un investissement total de près de 1.589 milliards de dôngs, soit 75,6 millions de dollars, dont 85 % sont financés par des aides publiques au développement (APD) de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), et le solde, par son maître d'ouvrage, le groupe Electricité du Vietnam (EVN).

Cette expansion, qui avait débuté le 5 juillet 2014, a porté la capacité de la centrale hydroélectrique de Thac Mo de 150 MW à 225 MW. Ainsi, cette centrale élargie peut contribuer 52 millions de kWh d'électricité au réseau électrique national par an, permettant de mieux répondre aux besoins en électricité du Sud et, plus particulièrement, de la province de Binh Phuoc.



La centrale hydroélectrique de Thac Mo élargie sera mis en service à titre d'essai pendant un mois, du 15 juillet au 14 août. -VNA