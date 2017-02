Quelque 4.600 croisiéristes étrangers débarquent au Vietnam en trois jours

Visiteurs étrangers au port de Tien Sa, dans la province de Da Nang. Photo: thanhnien.vn



Hanoi (VNA) – Pendant trois jours, du 6 au 8 février, le Vietnam a accueilli environ 4.600 touristes étrangers arrivés par voie maritime.

Lors de ces trois jours, 2.400 touristes étrangers de nationalités américaine, britannique, canadienne et australienne, à bord du paquebot international Celebrity Millennium, de la compagnie américaine Royal Caribbean Cruises Lines, ​ont débarqué au port de Chân Mây de Thua Thiên-Huê, puis visit​é ​les plus beaux sites et patrimoines historiques de Huê , Hôi An et Da Nang (Centre), avant de visiter la baie d’Ha Long dans la province de Quang Ninh (Nord) et la capitale.

Du 7 au 9 février, le paquebot de croisière Celebrity Constellation ​a jeté l’ancre au port de Tan Cang-Cai Mep dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), ​avec à son bord 2.200 touristes venus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d’Australie…, pour une visite de sites du Sud ​et du Centre du pays.

Le Vietnam est une destination touristique attrayante ​pour les croisi​éristes étrangers. Selon la compagnie générale du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Saigontourist, en février, 28 paquebots internationaux jetteront l'ancre dans les ports du pays. -VNA