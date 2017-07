Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'orchestre de l’Opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HSBO) donnera mercredi 19 juillet, au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville (Sud), plus connu sous le nom d’Opéra de Hô Chi Minh-Ville, un concert exceptionnel "Les Quatre Saisons" de Vivaldi en présence du violoniste Stéphane Trân Ngoc.

Le violoniste Stéphane Trân Ngoc. Photo: CVN

Le violoniste Stéphane Trân Ngoc interviendra dans deux œuvres musicales majeures avec l'orchestre HBSO, placé sous la direction du chef d'orchestre, l'"Artiste Émérite" Trân Vuong Thach.Les quatre concertos pour violon, composés par Antonio Vivaldi (1678-1741) , ont déjà été interprétés à plusieurs reprises au Vietnam, notamment par Bui Công Duy et Sarah Chang. Depuis 1723, "Les Quatre Saisons" sont toujours considérées comme l'une des suites les plus hardies de la période Baroque.Les Quatre Saisons, c’est "Le Printemps" (Primavera) si troublant avec ses murmures de la nature et des êtres qui la peuplent, "L’Été" (Estate) c’est soudain, le tourbillon puissant du Créateur, "L’Automne" (Autunno), ce sont des danses joyeuses mais troublées par des tons tragiques, et "L’Hiver" (Inverno) enfin c’est le calme, le vent qui chante dans un voyage sans fin.Le violoniste Stéphane Trân Ngoc est né à Paris et a joué dans plus de 30 pays, dans de grandes salles de concert comme Carnegie Weill Hall, la Salle Gaveau et Pleyel à Paris, ou encore le théâtre des Champs-Élysées et le théâtre Suntori à Tokyo...

Ses enregistrements ont été publiés dans le monde entier, notamment Serge Nigg Violon et Piano Sonatas (Grand Prix en 1996), Ysaye sonatas, un CD consacré à Ravel, Trio pour Horn de Brahms, les Sonatas de Schumann avec le pianiste américain Brian Ganz.



Il est aussi un célèbre pédagogue et un des professeurs de violon les plus jeunes du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il est aussi passé par Lyon pendant plusieurs années, avant d’enseigner au Conservatoire de l'Université Lawrence et d’être nommé doyen au Conservatoire de Londres.

Le violoniste est souvent invité dans de nombreux festivals musicaux ainsi que pour enseigner dans des masterclass ou des jurys internationaux. Enfin, il est conseiller artistique au concours LongThibaud. – CVN/VNA