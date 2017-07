Six élèves vietnamiens présents aux IMO 2017 ont tous été primés. Photo: VNA

Hanoi, 23 juillet (VNA) - Avec 155 points, le Vietnam s’est classé troisième au classement des Olympiades internationales des mathématiques 2017 – IMO 2017 (58e édition), a annoncé le 22 juillet le ministère de l’Education et de la Formation.

Il s’agit de la meilleure performance des élèves vietnamiens après 43 éditions.

La République de Corée occupe la première place avec 170 points et la Chine s’est classée deuxième, avec 159 points.

Les six élèves vietnamiens participant à l’événement ont tous remportés des médailles, quatre d’or, une d’argent et une de bronze. Les Olympiades internationales des mathématiques 2017 qui se sont déroulées du 18 au 23 juillet au Brésil a attiré la participation de 615 élèves venus de 112 pays et territoires de par le monde.

Rappelons que les six élèves vietnamiens présents aux Olympiades internationales de mathématiques 2016 ont tous été primés, avec une médaille d’or, quatre d’argent et une de bronze. - VNA