Quatorze artefacts reconnus comme trésors nationaux

Hanoï (VNA) - Le Premier-ministre Nguyen Xuan Phuc a signé une décision de reconnaissance de 14 artefacts en tant que trésors nationaux.



Les bas-reliefs Tra Liên 1 et Tra Liên 2​. Photo: www.sggp.org.vn

Il s'agit notamment de la statue de Linga-Yoni datant du ​Ve-VIIe siècle et conservée au Musée Tra Vinh, des bas-reliefs Tra Liên 1 et Tra Liên 2 ​- fin du ​IXe siècle (musée de QuangTri) et du bas-relief de Brahama - XII-XIIIe siècle (musée de Binh Dinh).



Thong gom hoa nau (un pot en céramique avec des motifs de glaçure de couleur marron), du ​XIIIe-XIVe siècle et conservé au musée de l'histoire nationale, et les moines momifiés Vu Khac Minh et Vu Khac Truong, du XVIIe siècle, dans la pagode Dau, district de Thuong Tin, Hanoï, sont également dans la liste.



La statue de Tran Vu, ​qui date du XVIIe-XVIIIe siècle, conservée au temple de Quan Thanh, Hanoï, et le décret du président du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam de 1945-1946​ (Centre national de la réserve III), sont aussi nommés.



Le Premier ministre a également demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, aux organes et départements concernés d'effectuer des travaux de gestion, conformément à la Loi sur le patrimoine culturel. -CPV/VNA