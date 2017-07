La cérémonie de signature du procès-verbal entre Quang Tri et les deux provinces laotiennes de Savanakhet et Salavan. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - Les provinces de Quang Tri (Vietnam), Savanakhet et Salavan (Laos) ont signé un procès-verbal sur les contenus de coopération dans le travail de frontière et de bornage des frontières communes pour la période 2017-2018.

Ce texte a été conclu lors d’un entretien entre leurs comités de pilotage du bornage des frontières, le 14 juillet dans le district de Gio Linh de la province vietnamienne de Quang Tri.

Les trois provinces ont décidé de bien mettre en œuvre le protocole sur la ligne frontalière et les bornes frontières nationales Vietnam-Laos, l’accord sur le statut de gestion des frontières et des portes frontalières Vietnam-Laos, signés par les deux gouvernements vietnamien et laotien.

Elles ont convenu de renforcer la sensibilisation de leur population à une meilleure prise de conscience et à la signification historique de la frontière Vietnam-Laos, du système des bornes frontalières nationales entre elles, et au respect des traités et accords pertinents.

Elles se sont mis également d’accord sur les travaux à faire pour développer leur commerce frontalier, notamment l’élaboration des plans de mise en oeuvre de l’accord de commerce et de l’accord de commerce frontalier entre le Vietnam et le Laos, la coopération dans l’agriculture de haute technologie, la sylviculture et la construction d’usines de traitement du bois issu de forêt.

Quang Tri partage plus de 179 km de frontière avec Savannakhet et Salavan. Durant ces dernières années, les trois provinces ont coopéré étroitement à la gestion et à la protection de la ligne frontalière et des bornes frontalières communes, ainsi qu’au maintien de la sécurité et de l’ordre sur la ligne frontalière commune. – VNA