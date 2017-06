Le service de croisière au fil de la rivière Thu Bon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ​Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province Quang Nam (Centre) a présenté huit nouveaux sites touristiques.



Selon le directeur du ​Service, Dinh Hai, la province a ouvert au tourisme une forêt de Po Mu centenaires dans le district de Tay Giang. Il a déclaré que ces arbres, dont certains ont 1.000 ans, figurent sur la liste des patrimoines nationaux.



Le village de Triem Tay, dans la ville de Dien Ban, a été ​classé​ au tourisme communautaire. Il est situé à seulement 10 minutes de Hoi An.



Le village de ferme bio Huong Mon et la plage de Binh Minh, dans le district de Thang Binh, avec le marché rural du district de Tien Phuoc, offrent un mode de vie rural authentique. Les touristes peuvent pratiquer l'agriculture avec les locaux et séjourner chez eux.



L'île de Tam Hai - au large du district de Nui Thanh - fut autrefois liée à l’îlot Cham et à l'île Ly Son, dans la province de Quang Ngai, par une route maritime.



La mangrove de la commune de Tam Giang à Nui Thanh offrira une visite de zones humides ainsi que de villages de pêcheurs.



Les voyagistes de la province ont également lancé un service de croisière le long de la rivière Thu Bon, qui relie les villages ruraux avec Hoi An, la forêt de palmiers nipa de Cam Thanh et les villages artisanaux de Kim Bong, Ban Thach et Duy Vinh.



Le district montagneux de Nam Tra My offre une visite aux fermes de ginseng Ngoc Linh et aux communes peuplées d`ethnies minoritaires.



Les districts montagneux de la province de Quang Nam, que sont Tay Giang, Nam Giang, Bac Tra My, Nong Son, Que Son et Nam Tra My, sont des destinations idéales pour les promenades à moto, qui permettent une découverte du mode de vie des minorités ethniques. -CPV/VNA