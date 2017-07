Photo d'illustration : VNA



Quang Nam (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam pour la province de Quang Nam (Centre) a eu le 6 juillet un entretien avec une délégation du Comité du Front d’édification nationale du Laos pour la province de Sékong.

Les deux parties ont convenu de continuer de collaborer pour appliquer au mieux leur procès-verbal de coopération. Elles vont renforcer la communication sur la solidarité traditionnelle et l’amitié spéciale entre les deux pays. Les rencontres et échanges amicaux entre leurs localités seront également multipliés. Quang Nam et Sékong poursuivront en outre leurs efforts pour assurer la paix et l’amitié dans les zones frontalières, contribuant au développement des relations bilatérales.

Actuellement, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam pour Quang Nam et le Comité du Front d’édification nationale du Laos pour Sékong coopèrent avec les organes compétents afin de développer l’amitié entre les populations locales, notamment dans les zones frontalières. -VNA