Quand votre smartphone vous dira l’origine des aliments

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Suite au lancement du programme de contrôle de l’origine de la viande de porc par smartphone, le réseau de supermarchés et de supérettes de Hô Chi Minh-Ville a attiré un grand nombre de clients.

Les consommateurs peuvent contrôler l’origine de la viande de porc par smartphone. Photo : LD

Les consommateurs de la mégapole du Sud peuvent connaître la viande de porc avec leur smartphone dans 349 points de vente tels que supermarchés, supérettes et magasins d’alimentation. Ce programme est mis en œuvre par le Service municipal du commerce et de l’industrie, en coopération avec celui de l’agriculture et du développement rural.Le nombre de consommateurs a de plus en plus augmenté. Ainsi, à la supérette Satrafoods dans la rue de la Révolution d’Août, dans le 1er arrondissement, dès le matin, beaucoup de personnes font la queue.D’après Nguyên Thi Phuong, employée de Satrafoods, dès le lancement du programme, les ventes de viande ont augmenté de 30% à 50%. Selon Hà Phuong Loan, du 1er arrondissement, les consommateurs se préoccupent de l’origine de leurs aliments, d’où ce programme pour les mettre en confiance.Pour Nguyên Thi Bich Hông, une cliente du supermarché Coopmart dans le 7earrondissement, ce programme est utile et renforce la confiance des consommateurs. "Outre la traçabilité au niveau de l’élevage, j’espère que ce logiciel pourra contrôler la sécurité sanitaire des aliments", a-t-elle estimé.Ce programme est également en vigueur dans les marchés.