Hanoi, 13 juillet (VNA) - Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Dông Mô, en banlieue de Hanoï, organise toute une série d’activités ​sur le thème «Âm vang Tây Nguyên» (Échos du Tây Nguyên), du 1er au 31 juillet.

Cet événement vise présenter la culture, les costumes et les mœurs des habitants des ethnies du Tây Nguyên (les Hauts-plateaux du Centre), et contribuer à renforcer les échanges entre les ethnies et attirer les touristes.

«Âm vang Tây Nguyên» montre le quotidien de ces ethnies en reproduisant la vie, les métiers artisanaux traditionnels, la gastronomie, les jeux folkloriques des Tày, Muong, Dao, Kho Mu, Tà Ôi, Ê Dê, Khmer, liste non exhaustive.

Xuyên Alio – habitant de l’ethnie Ede de la province de Dak Lak a dit : ''Nous voulons présenter les traits culturels distingués des ethnies ​aux touristes dans l'optique de préserv​er ces valeurs''.

Plus particulièrement, le chanteur Ploong Thiêt, de l’ethnie Tà Ôi établie dans la province de Thua Thiên-Huê, participera les 22 et 23 juillet à un échange avec les spectateurs.- VNA