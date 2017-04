Qatar et Philippines signent des accords commerciaux de 200 millions d'USD

Le président des Philippines, Rodrigo Duterte s'exprime le 15 avril à Lusail, au Qatar. Photo : AFP/VNA

Hanoi (VNA) - Le Qatar et les Philippines ont signé des accords commerciaux de 200 millions de dollars à Doha, dernière étape d'une tournée du président Rodrigo Duterte dans la région du Golfe, a annoncé dimanche 16 avril le ministre philippin au Commerce, Ramon Lopez.

Le ministre philippin au Commerce, Ramon Lopez, a ajouté à la presse locale que 13 accords passés entre des représentants du secteur privé et couvrant divers domaines dont ceux de la santé et du tourisme devront favoriser la création de 6.000 emplois aux Philippines.



"Des entreprises privées du Qatar ont montré un grand intérêt pour divers projets aux Philippines", a dit M. Lopez au quotidien Qatar Tribune. "Il y a beaucoup d'autres opportunités" d'investissements.



Le président Duterte, qui avait visité auparavant l'Arabie saoudite et Bahreïn, avait indiqué vendredi 14 avril à Manama que les transferts en devises des expatriés philippins dans les monarchies du Golfe s'étaient chiffrés à plus de 7 milliards de dollars en 2016. -AFP/VNA