Le directeur général de la BM, Ousmane Dione. Photo: VNA

Dong Thap, 22 septembre (VNA) – Le Cadre de Partenariat Pays (Country Partnership Framework – CPF) Vietnam-groupe de la Banque mondiale (BM) 2017-2022 a été publié le 22 septembre dans la province de Dong Thap (Sud), en présence du directeur général de la BM, Ousmane Dione et des représentants des 13 localités du delta du Mékong.

Le CPF Vietnam-groupe de la Banque mondiale 2017-2022 porte sur trois volets : la création des conditions pour la croissance intégrée et la participation du secteur privé, l’investissement dans l’homme et la connaissance, la garantie de la durabilité et de la résistance de l’environnement.

Concrètement, le CPF va aider le développement du secteur privé et encourager sa participation aux secteurs économiques, garantir la durabilité financière des services publics et des politiques sociales, soutenir la réduction de la pauvreté, promouvoir les liens entre la formation, l’éducation et le marché de travail…

Ousmane Dione a affirmé mobiliser toutes les institutions de la BM pour aider le Vietnam durant son processus de consolider la position d’un pays à revenu intermédiaire et créer les conditions pour que le Vietnam devienne un pays à revenu élevé.

Les participants ont proposé de régler la question d’emploi pour la population locale face aux effets de l’application des technologies de l’information dans le développement de l’agriculture high-tech. Ils ont souhaité l’assistance en matière de mécanisme, de décaissement, d’accès aux fonds… -VNA