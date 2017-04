Protéger les intérêts légitimes de la citoyenne Doan Thi Huong

Bui Quoc Thanh, chef adjoint du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, a annoncé à la presse, mercredi après-midi à Hanoi, l’assistance juridique pour la citoyenne Doan Thi Huong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Bui Quoc Thanh, chef adjoint du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères (AE), a annoncé à la presse, mercredi après-midi à Hanoi, l’assistance juridique pour la citoyenne Doan Thi Huong.

Bui Quoc Thanh a annoncé qu'après l'affaire survenue le 13 février dernier, le ministère des AE a demandé à l’ambassade du Vietnam en Malaisie de travailler en étroite collaboration avec les services concernés pour arranger les avocats pour Doan Thi Huong. Le 29 mars dernier, avec l’aide de la Fédération du barreau du Vietnam et de l'ambassade du Vietnam, les avocats malaisiens Hisyam Teh Toh Teik et Naran Singh ont été arrangés pour défendre Doan Thi Huong. Hisyam Teh Toh Teik a un collaborateur, et Naran Singh, trois. Ainsi, il y a deux avocats et ses quatre collaborateurs. La Fédération du barreau du Vietnam a envoyé trois avocats pour aider leurs homologues malaisiens à protéger les intérêts de la citoyenne Doan Thi Huong.

Lors de quatre visites consulaires de l’ambassade du Vietnam en Malaisie pour Doan Thi Huong, celle-ci a toujours fait dire à sa famille de ne pas venir lui rendre visite et qu’elle était en bonne santé. Elle a exprimé son inquiétude particulière pour la sécurité de ses proches une fois qu’ils se rendent en Malaisie.

Mercredi matin, 12 avril, Doan Van Thanh, père de Doan Thi Huong, est arrivé en Malaisie. L’ambassade du Vietnam en Malaisie, des avocats et des services compétents de Malaisie ont aidé Doan Van Thanh à rendre visite à Doan Thi Huong à la prison.

Après cette visite de Doan Van Thanh, l’ambassade du Vietnam en Malaisie a annoncé que Doan Thi Huong était en bonne santé. Particulièrement, Doan Thi Huong et son père Doan Van Thanh ont adressé leur remerciement envers l’ambassade du Vietnam en Malaisie d’avoir aidé Doan Van Thanh à rendre visite à la citoyenne Doan Thi Huong.

Lors des séances de travail et des rencontres entre les ministères vietnamien et malaisien des Affaires étrangères ainsi qu’entre le Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères et l’ambassade de la Malaisie à Hanoi, la partie vietnamienne a toujours demandé à la partie malaisienne d’effectuer une enquête prudente, juger d’une façon équitable et sans discrimination, garantir les intérêts légitimes de la citoyenne vietnamienne Doan Thi Huong.

Selon Bui Quoc Thanh, lors des séances de travail entre les services compétents du Vietnam et les avocats malaisiens, les avocats vietnamiens et malaisiens ont confiance que la citoyenne Doan Thi Huong est innocente. Les avocats vietnamiens et malaisiens sont en train de collecter des preuves pour présenter devant le tribunal lors de la prochaine audience.



En ce qui concerne les mesures concrètes pour protéger les droits de la citoyenne Doan Thi Huong, Bui Quoc Thanh a annoncé que dans le temps à venir, les représentants du ministère vietnamien des Affaires étrangères, de la Fédération du barreau du Vietnam, et de l’ambassade du Vietnam en Malaisie, participeront aux audiences, aux séances de travail et aux visites consulaires pour Doan Thi Huong pour surveiller strictement le procédure judiciaire et le jugement du tribunal de la Malaisie.



En outre, le ministère vietnamien des Affaires étrangères travaillera en étroite collaboration avec les organes concernés et la Fédération du barreau du Vietnam pour suivre de près cette affaire. -VNA



