"Protéger les forêts et planter les arbres doivent entrer dans les mœurs"

Vinh Phuc, 6 février (VNA) – Le membre du Bureau politique et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Nguyên Thiên Nhân a exhorté le 6 février dans la ville de Vinh Yên (Nord) à bien protéger les forêts et à planter les arbres pour mieux profiter.

Le membre du Politburo et président du Comité central du FPV, Nguyên Thiên Nhân (2e, à gauche) arrose un jeune arbre, le 6 février à Vinh Yên (Nord). Photo : VGP

Le 28 novembre 1959, le Président Hô Chi Minh a déclenché le Têt (fête de Nouvel An) de plantation d’arbres avec le souhait que dans les dix ans à venir, notre pays soit de plus en plus beau, le climat plus tempéré, les bois plus abondants, contribuant pour une part importante à améliorer la vie de la population, a-t-il souligné.Dans cet esprit, le 11 janvier 1960, au parc Thông Nhât, à Hanoi, le Président Hô Chi Minh et des milliers de Hanoiens ont organisé le premier Têt de la plantation d’arbres, a indiqué Nguyên Thiên Nhân lors d’une cérémonie en écho au "Têt de plantation d’arbres en reconnaissance éternelle envers l’Oncle Hô ".Le chef du FPV a également rappelé les recommandations pour la protection des forêts émises par le Président Hô Chi Minh dans sa lettre envoyée en avril 1964 au Congrès des coopératives et groupes de production agricole d’avant-garde de la région montagneuse et de la moyenne région, la participation du Président Hô Chi Minh aux fêtes de plantation d’arbres en janvier 1965 à Hanoi, et au printemps 1969 à Hà Tây.Le Têt de plantation d’arbres est devenu un mouvement, une belle coutume de célébration de l’arrivée du Têt, du retour du printemps du peuple vietnamien, qui a activement contribué à la protection de l’environnement, au développement socio-économique et à l’amélioration de la vie de la population, a-t-il plaidé.Il faut faire en sorte que la protection des forêts et la plantation d’arbres dans quatre coins du pays deviennent une habitude, un mode de vie des Vietnamiens, a conclu Nguyên Thiên Nhân.Durant ces dernières années, le Vietnam a entrepris de gros efforts de conservation et de développement de forêts. En 2016, le pays a planté près de 222.000 hectares et protégé 6,2 millions d’hectares de forêt en 2016. Les exportations de produits sylvicoles ont atteint 7,3 milliards de dollars. – VNA