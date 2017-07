Vue générale de la conférence de promotions des investissements sud-coréens dans la zone de hautes technologies de Hoa Lac. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Une conférence pour promouvoir les investissements de la République de Corée dans la zone de hautes technologies de Hoa Lac a eu lieu vendredi 7 juillet à Hanoi.

« Cette conférence devrait ouvrir des opportunités de coopération pour le Vietnam et la République de Corée dans divers domaines, notamment dans l’industrie et la santé », a souhaité Lee Hyuk, ambassadeur sud-coréen au Vietnam lors de cet événement.

Selon Lee Hyuk, la République de Corée est devenu le plus grand investisseur étranger au Vietnam, le deuxième fournisseur d'aides publiques au développement (APD) et le troisième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de la République de Corée.



Le vice-ministre des Sciences et Technologies Pham Dai Duong a déclaré que son ministère et le Comité de gestion de la zone des hautes technologies de Hoa Lac s’étaient efforcés de construire des infrastructures, de perfectionner ​les institutions pour créer ​les conditions les plus favorables aux investisseurs étrangers, dont ceux de la République de Corée.

Nguyen Trung Quynh, chef adjoint du Comité de gestion de la zone de hautes technologies de Hoa Lac, a informé les participants de la situation des investissements et d​u développement de cette zone.



À cette occasion, le Comité de gestion de la zone a remis des licences d'investissement à deux projets, dont un ​d'investisseurs sud-coréens, ce qui porte le total des projets dans cette zone à 80, d'un fonds cumulé de 61.300 milliards de dongs de capitaux enregistrés, soit 2,7 milliards de dollars.



La zone de hautes technologies de Hoa Lac, d’une superficie totale de 348 ha, dispose d’un environnement d’investissement très favorable aux investisseurs étrangers. Elle accueille aujourd’hui de nombreuses entreprises sud-coréennes comme l​a coentreprise médicale Vietnam-Korea, l​es compagnies SDS et DT & C Co… -VNA