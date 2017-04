Promouvoir la "vague" d’investissement japonais au Vietnam

La réunion entre la délégation du ministère du Plan et de l'Investissement du Vietnam et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Japon (JCCI). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite au Japon, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a eu le 13 avril un entretien avec le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Japon (JCCI), Akio Mimura.

"Le Vietnam attache une grande importance aux relations avec le Japon et soutient toujours les entreprises japonaises dans leur recherche d'opportunités d'affaires et d'investissement dans le pays", a affirmé Nguyen Chi Dung.

Il a souligné le rôle important de la JCCI et de son président Akio Mimura dans la promotion de l'investissement des entreprises japonaises au Vietnam, contribuant à créer une "vague" de nouveaux investissements au Vietnam.

De son côté, Akio Mimura a souhaité que ​la tenue de réunions, séminaires, conférences et ateliers entre les gestionnaires et les entreprises des deux pays continue d'être renforcée. Il s’est également félicité du développement stable et positif de l’économie vietnamienne.

Auparavant, le ministre vietnamien Nguyen Chi Dung a présidé une conférence entre des dirigeants et des entreprises de la JCCI.

Il a répondu aux questions liées à l’investissement au Vietnam, aux besoins actuels du ​pays et ​aux opportunités d’investissement ​sur son sol en matière de développement d’infrastructures et d'industrie automobile.

"Le gouvernement vietnamien salue toujours les investisseurs étrangers, notamment ceux venus du Japon, et créera des conditions propices à leurs opérations au Vietnam", a-t-il affirmé.



Le même jour, dans l’après-midi, le ministre vietnamien a eu un entretien avec le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l'Industrie, Hiroshige Seko. -VNA