Promouvoir la participation des handicapés à leurs droits

Hanoi (VNA) - Plus 150 conférenciers issus d’organes gouvernementaux et d’organisations concernant les handicapés du Vietnam et de l’étranger (ASEAN, Japon, Australie, Philippines, Thaïlande) sont réunis du 18 au 19 avril à Hanoï au sein du colloque international sur la promotion de la participation des handicapés à exécuter et à veiller leurs droits issus de la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées (CRPD).

Ouverture du colloque international sur la promotion de la participation des handicapés à exécuter et à veiller leurs droits issus de la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, le 18 avril à Hanoï.



Ce colloque international, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée des handicapés du Vietnam (18 avril), est une initiative du Centre d’action pour le développement communautaire (ACDC), lancée en coopération avec la Fédération des personnes handicapées du Vietnam avec le soutien financier de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de l'organisation Christian Blind Mission (CBM).Son objectif est d’échanger et d’étudier des expériences de divers pays afin d’assurer les intérêts des handicapés dans la communauté, avec une priorité accordée aux femmes et aux filles handicapées, l’emploi, etc.Lors de la cérémonie d’ouverture, Mme Akiko Fujii, vice-directrice du Bureau de représentation du PNUD au Vietnam, a déclaré que ce colloque intervenait à temps pour contribuer au respect des droits des handicapés au sein de la société. Elle a souhaité, à cette occasion, que le PNUD continue d’aider le Vietnam dans l’application de la convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées (CRPD), lesquels participent du développement durable.Pour sa part, le directeur de l’USAID au Vietnam, Michael Greene, a salué les efforts du Vietnam dans la protection des droits des handicapés, avant de souhaiter que l’USAID Vietnam continue de fournir des équipements favorisant l’intégration sociale des handicapés, dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable.Ce colloque international réunit la participation de plus 150 conférenciers issus d’organes gouvernementaux et d’organisations concernant les handicapés du Vietnam et de l’étranger.Le 2 février 2015, le Vietnam a obtenu la ratification de la CRPD par l’ONU. Et le projet de veille de l’application de la convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées a été lancé en septembre 2015 à Hanoï, sur une initiative du Centre d’action pour le développement communautaire (ACDC). Son but est de permettre l’amélioration de la prise de conscience au sein de la société des droits des personnes handicapées, en particulier en zone rurale. «Répondant à la mission : + Partager la conviction et Exhausser la position +, nous nous engageons à faire tous nos efforts pour garantir l’application des droits des handicapés», a souligné Nguyên Thi Lan Anh, directrice de l’ACDC.Pendant deux jours, des expériences du Japon, d’Australie, des Philippines, de Thaïlande... sont présentées et discutées.Selon des récentes statistiques, parmi les 2,7 millions d’handicapés bénéficiant d’allocations mensuelles ès qualité, près de 900.000 souffrent de handicaps graves ou extrêmement graves. Des centaines de milliers d'handicapés bénéficient d’un fauteuil roulant et de soins médicaux.Toutes les villes et provinces de ressort central ont créé des réseaux de centres de réadaptation fonctionnelle. Les enfants handicapés sont scolarisés, tandis qu'un plus grand nombre de personnes handicapées ont trouvé un emploi. -CVN/VNA