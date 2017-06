Promouvoir de nouveaux services financiers du Vietnam en Chine

Photo: VNA



Namning (VNA) – Un événement pour promouvoir et présenter de nouveaux services financiers du Vietnam a été organisé le 26 juin dans la ville de Nanning, province chinoise du Guangxi.

Cette manifestation a réuni une centaine de spécialistes du secteur financier et bancaire, ainsi que des avocats de Chine, de Thaïlande et du Vietnam.

Prenant la parole à cet événement, le consul général du Vietnam à Nanning, Pham Thanh Binh, a déclaré que la Chine est le plus grand partenaire du Vietnam depuis ces 13 dernières années.

Le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables aux entreprises chinoises ​dans le secteur de la transformation, un ​secteur industriel clé de Chine.



Le consul général de Thaïlande à Nanning, Chairat Porntipwarawet, a annoncé que la Thaïlande faciliterait la coopération commerciale entre la Chine et d’autres pays membres de l’ASEAN dans le transport, la distribution des produits et des services financiers et bancaires...-VNA