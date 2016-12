Promotion du tourisme vietnamien avec des films documentaires

La beauté de Mui Ne. Photo: blueskytravel.com.vn

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, M. Vuong Duy Biên, a récemment approuvé le plan de réalisation de deux films documentaires pour promouvoir le tourisme du Vietnam.

Faisant partie du Programme national de promotion du tourisme en 2016, il sera réalisé par le Département de la Cinématographie, en collaboration avec le Département général du Tourisme.

Ces deux films documentaires, l'un sur les marchés montagnards et l'autre sur Mui Né, d'une durée de 12 minutes, seront sous-titrés en anglais et français. Chacun présentera au public des sites et produits touristiques avec de belles images.



Les deux films sont réalisés par le Département du Cinéma du Vietnam (relevant du Ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme) en coordination avec l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam et le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme des provinces concernées.



Ils seront projetés lors d'évènements cinématographiques importants comme la Semaine du film vietnamien à Singapour, en République de Corée, à Cuba, au Canada, le 57e Festival des films d'Asie-Pacifique…



En outre, le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme diffusera ces films sur DVD et les offrira aux spectateurs, aux agences de voyage, aux entreprises touristiques, aux partenaires ainsi qu’aux cinéastes et producteurs étrangers. -CPV/VNA