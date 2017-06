Promotion du tourisme de Da Nang lors de l'APEC 2017

Da Nang (VNA) - Plus de 10.000 délégués internationaux, dont de nombreux hauts dirigeants des 21 économies de membres de l’APEC, 1000 dirigeants d'entreprises internationales participeront à la Semaine de haut rang de l'APEC 2017 du 5 au 11 novembre prochain dans la ville de Da Nang (Centre).





La plage My Khê (ville de Da Nang). Photo: Internet

C’est une occasion en or pour le tourisme de Da Nang de présenter son image, de promouvoir l’investissement et d’attirer les touristes.L’organisation de la Semaine de haut rang de l'APEC 2017 à Da Nang est une bonne occasion de promouvoir l'image d'une ville jeune, dynamique et hospitalière, plus proche des amis internationaux.Avec ses potentiels touristiques diversifiés, cette belle ville côtière a reçu les éloges de nombreux visiteurs internationaux impressionnés par ses paysages naturels, son environnement propre, sa riche cuisine, ses habitants sympathiques, et son développement dynamique en tant que jeune ville moderne.Da Nang s'efforce de devenir une ville touristique comme dynamique, moderne et civilisée. Voilà pourquoi de nombreux évènements et grands festivals d'envergure internationale, comme le concours international de feux d’artifice, la course "Clipper Round the World Yacht Race", le marathon international Da Nang, les Jeux sportifs de plage d'Asie... sont organisé en ce lieu.Préparation avant la veille de l’évènement de l’APECCes jours-là à Da Nang, le tourisme se préparera pour assurer toutes conditions d'hébergement, de restauration et d’activités artistiques et culturelles pour la Semaine du Sommet de l'APEC 2017. Selon le plan, le tourisme de Da Nang préparera les meilleures chambres d’hôtel et de ressort de 4 et 5 étoiles pour les participants.Par ailleurs, les travaux prévus pour les activités de la Semaine du Sommet de l'APEC sont en cours d’achèvement, notamment la restauration du Palais des sports de Tiên Son - lieu du Gala Dîner de l'APEC 2017, la transformation du Centre des foires et exhibitions en Centre des Médias au service des professionnels de la communication durant la Semaine de haut rang de l’APEC 2017.A cette occasion, Da Nang lancera également des programmes présentant l'histoire et la culture afin d’attirer de nombreux visiteurs, en particulier étrangers, lors de cette Semaine du sommet de l'APEC 2017, et renforcera la promotion de son image.Da Nang est plus près que jamais pour l'APEC 2017. Avec ses potentiels et ses atouts, le tourisme de Da Nang devrait pleinement profiter de cette opportunité magnifique pour affirmer sa position sur la scène internationale. -CPV/VNA