Promotion du développement intégral des relations Vietnam-Laos

Un spectacle organisé pour célébrer la Fête nationale du Laos. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les relations d'amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos ne cessent de se développer. En 2016, les deux parties ont échangé 350 délégations, notamment celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en visite au Laos en novembre 2016.

Le plan de coopération Vietnam-Laos signé en 2016 par les deux gouvernements a été mis en oeuvre efficacement. Le Vietnam a bien soutenu le Laos dans l'organisation des Sommets de l'ASEAN en septembre 2016. Les deux pays se sont entraidées activement lors des forums régionaux et internationaux.

Le Vietnam et le Laos ont bien coopéré dans la défense et la sécurité, dans l'édification d'une ligne frontalière de stabilité et de développement, la lutte contre les forces hostiles, les crimes transnationaux et ceux liés à la drogue.

Sur le plan économique, le Vietnam a investi au Laos 5,1 milliards de dollars, se classant 3e parmi les investisseurs étrangers. Les projets des investisseurs vietnamiens ont notablement contribué à créer des emplois et à réduire la pauvreté, et aussi à resserrer les relations entre les deux pays.

En fait, en 2016, la centrale hydraulique Xekaman 1 et l'hôtel de Muong Thanh ont été inaugurés au Laos. En octobre, le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a rencontré au Laos deux cents entrepreneurs vietnamiens.

En 2016, le commerce bilatéral a été estimé à 801 millions de dollars. Les activités de promotion du commerce sont renforcées, notamment la Foire commerciale Vietnam-Laos à Vientiane en juillet 2016, la 10e réunion du commerce des frontières en septembre à Attapeu. Les deux pays ont signé en novembre un accord sur la création d'un site web économique et commercial Vietnam-Laos...

Concernant les transports et communications, les deux pays ont signé un protocole d'accord sur la Stratégie de coopération en la matière pour la période 2016-2025 et ​une Vision pour 2030. En vertu de ce protocole, les deux pays ont achevé l'étude de faisabilité d​u projet d'autoroute Hanoi-Vientiane et sont tombés d'accord sur sa mise en oeuvre​.

La coopération bilatérale dans la santé, notamment entre provinces frontalières, continue de se développer. Le Vietnam vient de mettre en chantier deux hôpitaux, d’un montant unitaire d​e 20 et 17,6 millions de dollars, dans les provinces laotiennes de Houaphan et Xieng Khouang.

La coopération bilatérale dans la formation ne cesse ​de s’élargi​r, avec le soutien des gouvernements, localités et entreprises des deux pays. La qualité de la formation du personnel pour le Laos est améliorée et ses formes sont également diversifiées, répondant aux besoins ​du pays. Les établissements de formation des étudiants laotiens au Vietnam sont modernisés. Actuellement, 14.000 Laotiens font des études au Vietnam.

La coopération entre ministères, comités, secteurs et commissions des assemblées nationales, collectivités et organisations populaires continue d’être renforcée via des échanges de délégation, le partage d’expériences et la signature d'accords de coopération.

Les deux pays attachent également de l’importance au renforcement de leur coopération dans les sciences et technologies, les sciences sociales, la gestion des ressources naturelles, l’agriculture, l’information et la communication, l’emploi, la culture et le tourisme. Leurs localités frontalières renforcent leur coopération dans la construction des infrastructures, la santé, la formation du personnel, le maintien de l’ordre et de la sécurité publics.

Parmi les projets au Laos bénéficiant des aides publiques au développement (APD) du Vietnam, deux projets de construction du Centre de services techniques de l'agriculture, dans la province de Xieng Khouang, et de la Télévision, dans celle d'Oudomxay, ont été achevés. Les comités de coopération intergouvernementale des deux pays ont effectué en mai et en novembre dernier des visites sur le terrain pour évaluer la qualité et la marche des projets.

Les deux pays ont collaboré étroitement au sein des forums régionaux et internationaux. Ils continuent d’intensifier leur coopération avec d’autres pays membres de l’ASEAN dans l’édification de la communauté de l’ASEAN et dans le maintien de la solidarité et du consensus au sein du bloc régional dans le traitement des questions stratégiques.

La 39e session du comité intergouvernemental Vietnam-Laos à Hanoi vise à affirmer que l’une des priorités de la politique extérieure du Vietnam est de développer ses relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale avec le Laos, de renforcer la confiance politique entre les deux pays et d’accélérer la mise en œuvre des accords conclus par leurs hauts dirigeants ainsi que d’intensifier la coopération bilatérale. -VNA

