Cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale sur les produits agricoles de haute technologie et produits biologiques. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une exposition internationale sur les produits agricoles de haute technologie et produits biologiques a eu lieu du 14 au 16 juillet à la Maison des compétitions de Phu Tho​ à Hô Chi Minh-Ville.Organisé par l’Association générale de l’agriculture et du développement rural du Vietnam, en coordination avec la Compagnie par actions des foires et de la promotion commerciale A Châu, cet événement a permis aux entreprises de présenter des produits et d'orienter les consommateurs, avec comme message "La production et l’utilisation d’une nourriture saine est la responsabilité et le droit de chacun".Selon Vo Thanh Dô, directeur adjoint du Département de la transformation et du développement des marchés agricoles (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), dans le contexte de concurrence et d'intégration de plus en plus profondes, l'agriculture "traditionnelle" du Vietnam ne répond plus aux exigences du marché intérieur et extérieur.Le choix d'une nouvelle direction s’avère nécessaire. La clé est le développement d’une agriculture durable et efficace basée sur les hautes technologies avec des produits agricoles sécuritaires. En particulier, l'agriculture biologique est une partie essentielle du marché.A côté de la présentation de produits agricoles de haute technologie et produits biologiques, de nombreuses activités ont eu lieu lors de cette exposition, dont le colloque “Les hautes technologies associées au développement de l'agriculture bio et leur application dans le secteur agricole du Vietnam”, un programme de mentorat sur les technologies agricoles pour les entreprises et visiteurs,...Cette exposition a créé des conditions pour les entreprises de se rencontrer, d'échanger, de promouvoir les investissements et de partager des expériences dans l’agriculture, la production et la distribution de produits agricoles de qualité,... - CPV/VNA