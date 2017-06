Photo : VOV



Hanoï (VNA) - La Commission intergouvernementale de coopération économique Vietnam-Slovaquie a tenu à Bratislava sa deuxième session, sous la houlette de Hoang Quoc Vuong, vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce et de Lukas Parizek, secrétaire d’État au ministère slovaque des Affaires étrangères.



Les deux parties ont estimé que leurs échanges économiques n’étaient pas encore à la hauteur des potentiels et qu’il fallait redoubler d’efforts pour remédier à cette situation.



"La coopération économique se concentrera sur l’énergie, je pense. C’est un domaine dans lequel la Slovaquie est performante et le Vietnam est de plus en plus impliqué", a indiqué Hoang Quoc Vuong, en répondant à la presse.



Dans le cadre de cette session de Bratislava, un forum d’entreprises Vietnam-Slovaquie a eu lieu, réunissant 70 sociétés des deux pays. -VOV/VNA