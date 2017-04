Promotion de l'édification d'un environnement des affaires intègre au Vietnam

Réunion sur la promotion d'un environnement des affaires intègre au Vietnam. Photo: internet



Hanoï (VNA) - La Chambre du commerce et de l'industrie du Vietnam (VCCI) et l'ambassade du Danemark ont organisé mercredi 12 avril à Hanoï une réunion sur l'édification d'un environnement des affaires intègre au Vietnam par l'intermédiaire d'actions collectives.

L'édification d'un environnement des affaires intègre a été abordée dans plusieurs programmes et résolutions du gouvernement. "La promotion de l'intégrité et de la transparence dans les affaires permettront aux entreprises d'améliorer leur productivité, compétitivité, prestige, label et position sur le marché", a estimé Nguyen Quang Vinh, secrétaire général adjoint de la VCCI.

"Aussi, toutes les associations d'entreprises et les individus doivent faire montre de responsabilité en étant intègres dans les actions collectives et dans leurs affaires, ce par le biais de l'utilisation d'un moyen de prévention et de lutte contre la corruption : le Projet 12, qui s'inscrit dans l'initiative de promouvoir l'intégrité et la transparence dans les affaires", a-t-il ajouté.

Cette initiative est l'une des mesures utiles pour promouvoir l'intégrité au sein des entreprises et aider à responsabiliser les habitants sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Selon Nguyen Thi Kieu Vien, directrice exécutive du Centre d'étude de l'administration sociale, les actions collecti​ves sont l'une des mesures efficaces pour prévenir et lutter contre la corruption. Elle sont appliquées dans plusieurs pays, dont le Vietnam.

Les actions collectives visent trois objectifs : mettre en œuvre les politiques de prévention et de lutte contre la corruption, guider les gestionnaires sur les modalités et les mesures d'application des politiques, et prévenir les risques en cas d'affaires de corruption.

Pour information, le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution 19/2017 sur l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité nationale, la Résolution 35 sur l'assistance aux entreprises d'ici 2020, ce afin d'édifier un environnement des affaires intègre et transparent. -VNA

​

​