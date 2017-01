Promotion de l'année nationale du tourisme au Nord-Ouest sur le marché de l'ASEAN

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Le Khanh Hai (droite), et la ministre thailandaise du Tourisme et des Sports, Kobkarn Wattanavrangkul. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Le Vietnam prom​eut actuellement l'Année nationale du tourisme au Nord-Ouest dans les 9 pays membres de l'ASEAN afin de présenter les destinations attrayantes caractérisée par ​leurs identités culturelles particulières des ethnies minoritaires, ​leurs circuits d'aventure et d'écotourisme..., a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Le Khanh Hai.

Lors du Forum du Tourisme de l'ASEAN 2017 (ATF) qui a lieu du 16 au 20 janvier à Singapour, le secteur du tourisme du Vietnam a présenté ​ses nouveautés, notamment ses politiques de soutien et ses derniers produits touristiques dans le Nord-Ouest.

Le Vietnam et la Thaïlande ont signé un programme de coopération pour la période 2017-2018, lequel permettra aux deux parties d'accroître leurs échanges d'informations, de renforcer leur coopération dans la promotion des marchés touristiques et la formation de personnel, ainsi que de faciliter les affaires des entreprises.

La ministre thaïlandaise du Tourisme et des Sports Kobkarn Wattanavrangkul a souligné l'importance ​des technologies numériques et de l'utilisation des réseaux sociaux pour suivre les besoins de la clientèle et développer le marché.

Selon Dong Hoang Thinh, directeur de l'agence de voyage Dong Travel, sa compagnie a publié une application fonctionnant en nuage pour vendre ses produits touristiques en ligne.

A l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de l'ASEAN en 2017, les membres du bloc s'efforcent de préparer de nouvelles campagnes de marketing touristique qui seront mises à jour sur le site web de l'ASEAN.

Lors de l'exposition annuelle Travex 2017, le chef adjoint du Département du marché touristique de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Vu Nam, a déclaré que de nombreux partenaires s'intéressaient au tourisme vietnamien. Ils ont notamment salué l'exemption de visa ​par le Vietnam ​au profit des ​touristes de plusieurs pays européens, laquelle est une bonne condition ​d'en attirer davantage. -VNA