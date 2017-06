Hanoi, le 19 juin (VNA) - Le parti communiste, le gouvernement et le peuple vietnamiens prennent en haute estime et souhaitent intensifier les relations d’amitié avec le parti communiste bangladais.

Mme Truong Thi Mai et Hoang Binh Quan et la délégation du Parti communiste bangladais. Photo : VNA



C’est ce qu’a affirmé la présidente de la Commission centrale de sensibilisation auprès des masses du Parti Truong Thi Mai, lors de la réception le 19 juin à Hanoi, accordée à Mujahidul Islam Selim, président du parti communiste bangladais, en visite de travail dans le pays.

Le parti communiste du Vietnam (PCV) souhaite promouvoir davantge la solidarité, l’amitié entre les deux partis, contribuant à renforcer les relations de coopération entre le Vietnam et le Bangladesh, pour les intérêts des deux peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

M. Mujahidul Islam Selim a plaidé pour une coopération accrue entre les deux partis communistes, notamment dans les échanges d’informations et d’expériences sur l’édification de l’organisation du Parti, contribuant à promouvoir les relations de coopération des deux pays.

Auparavant, Mujahidul Islam Selim s’est entretenu avec Hoang Binh Quan, président de la Commission centrale des relations extérieures du PCV.

Les deux parties se sont informées de la situation de chaque parti et du développement socio-économique de chaque pays, ont échangé des opinions sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et discuté des mesures concrètes pour dynamiser les relations bilatérales.

Pendant son séjour au Vietnam, la délégation du Parti communiste bangladais a eu également des séances de travail avec des responsables des Comités du parti de la province de Dien Bien (Nord) et de Hô Chi Minh-Ville. - VNA