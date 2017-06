Le gouvernement vient de ratifier le Programme cible de développement de la sylviculture durable pour 2016-2020. Photo : VNA.

Hanoi (VNA) - Le gouvernement vient de ratifier le Programme cible de développement de la sylviculture durable pour 2016-2020 dont l’un des objectifs est de porter le taux de couverture forestière à 45%.



Ce programme a pour vocation de protéger et de préserver la nature, ​d'élever la qualité et la productivité des forêts, et d’augmenter la valeur ajoutée des produits sylvicoles.



​Parmi les autres objectifs, ​une valeur de la production forestière à 5,5%-6,0% par an, ​un taux de couverture forestière à 45%, ​et la superficie des forêts de tous types à 14,4ha, les exportations de produits sylvicoles, à 8,0-8,5 milliards de dollars, le maint​ien de 25 millions d’emplois dans le secteur, l'amélior​ation des revenus des producteurs pour contribuer à éradiquer la pauvreté. - NDEL/VNA