Prochaine Semaine de la culture maritime et insulaire de Quang Ngai 2017

Photo d'illustration: VGP.

Quang Ngai (VNA)- La Semaine de la culture maritime et insulaire de Quang Ngai 2017 ​aura lieu fin août 2017 dans la ville de Quang Ngai (Centre).Dans le cadre de la Semaine de la culture maritime et insulaire de Quang Ngai 2017, ​plusieurs activités sont prévues, parmi lesquelles l’exposition thématique ayant pour thème «Patrimoine culturel maritime et insulaire de Quang Ngai», l’exposition de livres sur la mer et les îles de la Patrie, la cérémonie d’accueil du certificat des montagnes de Giêng Tiên et de Thoi Loi en tant que site pittoresque national, la cérémonie de réception du certificat des îles de Be et de Ly Son en tant que site pittoresque provincial, le concours photographique «Mer et îles de la Patrie»...La Semaine de la culture maritime et insulaire de Quang Ngai 2017 ​a pour objet de sensibiliser la population à l’importance de la mer et des îles à l’égard du développement socioéconomique ​et à la préservation de la souveraineté nationale, de glorifier les contributions héroïques des soldats morts pour la paix et l’indépendance nationale, ainsi que d'intensifier les affaires de conservation et de valorisation des valeurs culturelles traditionnelles de la communauté des pêcheurs. -NDEL/VNA