Prochaine exposition internationale sur l'ingénierie de précision et de l’usinage

L’Exposition internationale de l'ingénierie de précision, des machines-outils et de l'usinage, le MTA Vietnam, l'édition 2016. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 15e édition de l’Exposition internationale de l'ingénierie de précision, des machines-outils et de l'usinage, le MTA Vietnam 2017, aura lieu du 4 au 7 juillet au Centre des foires et des expositions Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 420 entreprises de 24 pays et territoires.



Sur une superficie de plus de 10.000 m2, de grandes marques internationales d’Allemagne, du Japon, de République de Corée, de Thaïlande, de Singapour, de Taïwan (Chine)... présenteront leurs nouvelles technologies et nouveaux services dans les secteurs de l’ingénierie de précision, des machines-outils et du façonnage des métaux. Les catégories de produits de cette exposition relèvent de tous les secteurs de l'industrie manufacturière : fabrication d’additifs, impression 3D, machines CNC, composants et systèmes d'automatisation...



On trouvera également 13 pavillons internationaux de pays et territoires réputés de ces secteurs que sont l’Allemagne, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour et Taïwan (Chine). De nombreuses marques internationales connue comme Amada, Bystronic, Blum, DMG Mori, Hwacheon, Makino, Mazak, Mitsubishi Electric, Nikon, Okamoto, Renishaw, Sodick, Tong Tai, YG-1, Wenzel... seront présentent à cet évènement.

Conférence de presse présentant l’exposition MTA Vietnam 2017, le 21 juin à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



«Le MTA Vietnam est un événement important pour toutes les entreprises participantes qui représentent l’intégralité de la chaîne de valeur dans ces secteurs. Nous sommes engagés dans le MTA Vietnam depuis plusieurs années et cette exposition est certainement un forum idéal pour promouvoir l'investissement et l'expansion des affaires des entreprises», a souligné John Tang, directeur du bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville du Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA), lors de la conférence de presse donnée le 21 juin pour présenter l'exposition MTA Vietnam.Il y aura également une série de séminaires et de forums sur les dernières tendances technologiques du marché mondial, notamment sur la révolution industrielle 4.0, la production intelligente...«La production au Vietnam est en fort développement. Elle soulève aussi de nombreuses besoins urgents pour les entreprises locales qui investissent dans l'amélioration de leurs technologies et de leurs capacités professionnelles. J'espère que MTA Vietnam continuera à se développer en importance dans le secteur de la fabrication au Vietnam, et qu’il deviendra une destination idéale pour les fournisseurs et les acheteurs afin d'échanger, de développer leurs relations d’affaires et trouver de nouvelles technologies», a conclu BT Tee, directeur général de la société UBM VES, l’un des organisateurs de MTA Vietnam.MTA Vietnam est organisé conjointement par la société singapourienne SES et la Compagnie d'organisation d’expositions de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (Vietcham Expo). Les entreprises, les ingénieurs, les experts, les investisseurs et les personnes intéressées peuvent s'inscrire gratuitement pour visiter l'exposition.-CVN/VNA