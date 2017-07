Conférence de presse sur le 14ème exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et le Sommet sur le commerce et l’investissement Chine-ASEAN (CABIS). Photo: VNA



Pékin, 11 juillet (VNA) – Le 14ème exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et le Sommet sur le commerce et l’investissement Chine-ASEAN (CABIS) auront lieu du 12 au 15 septembre dans la ville de Nanning de la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.



Lors d'une conférence de presse à Pékin le 10 juillet, le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming, a déclaré que CAEXPO de cette année aura le thème «Construire conjointement la route de la soie maritime du 21ème siècle, promouvoir l'intégration économique régionale avec le tourisme».

CAEXPO a bien contribué à renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'ASEAN, a déclaré M. Qian, ajoutant que la Chine est restée le plus important partenaire commercial de l'ASEAN, avec un chiffre d'affaires bilatéral total atteignant 452,2 milliards d’USD en 2016 et 195,6 milliards d’USD au cours des cinq premiers mois de 2017 .



Le vice-ministre chinois a également ajouté que la Chine et l'ASEAN ont également favorisé leurs liens de coopération dans les infrastructures et les investissements ainsi que dans l'intégration économique régionale.



Zhang Xiaoqin, vice-gouverneur de la région autonome Zhuang du Guangxi, a déclaré que 2017 est l’année de célébration du 50e anniversaire de la fondation de l'ASEAN et l'année de la coopération touristique Chine-ASEAN, en espérant que 2017 est l’année-charnière pour promouvoir la coopération entre les deux parties.



L'événement annuel devrait attirer plus de 10.000 visiteurs et comporter 80 activités d’échange commercial. -VNA