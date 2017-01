Près de 941 millions de dollars pour améliorer la transmission d’électricité en 2017

Hanoi, 23 janvier (VNA) – L’EVNNPT (National Power Transmission Corporation) a fait savoir qu’elle prévoit de mettre en service cette année 63 projets d’un coût d’investissement total de 21.237 milliards de dôngs (près de 941 millions de dollars).

Le transport d’électricité du Nord et du Centre vers le Sud devrait atteindre environ 20 milliards de kWh en 2017. Photo: npt.com.vn

Parmi ces ouvrages figurent 13 projets de 500 kV comme la ligne électrique Long Phu-Ô môn (Sud), la station de transformateurs Lai Châu (Nord), celles de Tây Hà Nôi, Phô Nôi, Câu Bông, Tân Dinh, la deuxième phase de la ligne de 500/200 kV Hiêp Hoà-Dông Anh-Bac Ninh 2, l’installation des résistances électriques des stations de transformateurs de 500 kV.Ils comprennent également 50 projets de 220 kV, dont les lignes Long Phu-Soc Trang, Long Phu-Cân Tho-Trà Noc, Binh Long-Tây Ninh, l’installation des compensateurs électriques des stations de transformateurs de 220 kV dans le Nord et le Sud, et des transformateurs de 220 kV à Phu Tho, Quang Châu, Nông Công, Dak Nông, Phu My, Cân Tho.L’EVNNPT prévoit également d’achever les procédures pour mettre en chantier 42 projets en 2017, dont des lignes destinées à élever la capacité de transport d’électricité pour le Sud, Hanoi, et à prévenir les surcharges du réseau dans le Nord, le Centre et le Sud.Elle s’efforce d’assurer le rythme des travaux des projets financés par les institutions financières internationales, entre autres la Banque mondiale (BM), la Banque asiatique de développement (BAD), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), la Banque de reconstruction allemande (KfW) et l’Agence française de développement (AFD). – VNA