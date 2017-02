Près de 9.000 entreprises voient le jour en janvier

Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Statistiques, près de 9.000 nouvelles entreprises ont été créées lors du premier mois de cette année, pour 90.300 milliards de dôngs de capitaux, soit une hausse de 8,1% en nombre et de 52,3% en montant par rapport à la même période de l’année passée.









Ces nouvelles entreprises ont embauché 104.100 personnes, soit un recul de 16% en un an. Par ailleurs, ce même mois, près de 5.600 entreprises ont repris leurs activités, +14,2%.



En janvier, près de 1.600 entreprises ont suspendu leurs activités, soit une augmentation de 18,3% en variation annuelle.



Une forte hausse tant en nombre qu’en capital inscrit a été observée dans de nombreux secteurs, notamment loisirs et distraction, santé et services médicaux, exploitation minière, tourisme, immobilier, finance et banque. -CPV/VNA