Près de 60% de caoutchouc vietnamien est exporté en Chine

Hanoi (VNA) - De janvier à novembre 2016, le pays a exporté 1,1 million de tonnes de caoutchouc pour 1,45 milliard de dollars, soit une croissance de 13,2% en volume et de 5,9% en montant sur un an, a annoncé le Département général des Douanes.

C’est un bon résultat alors que le cours moyen à l’export durant cette période a reculé de 6,3%, avec 1.290 dollars la tonne.

En représentant 58,6% du total des exportations nationales, la Chine est le premier client du Vietnam avec 845 millions de dollars représentant une progression de 25%. La Malaisie et l’Inde viennent ensuite avec 115 et 112 millions de dollars.

Malgré un recul de 260.000 dollars, ce sont les exportations à Singapour qui ont la croissance la plus élevée avec un bond de 234%. Une nette croissance a par ailleurs été notée pour de nombreux marchés tels la Russie, la République de Corée, l’Allemagne, l’Indonésie, le Canada et la Suède.

S’agissant des importations nationales, selon un récent rapport du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, 433.000 tonnes ont été importées sur l’ensemble de l’année, pour un coût de 685 millions de dollars correspondant à une augmentation annuelle de 10,9% en volume et de 6,9% en montant. La République de Corée, le Japon, le Cambodge et Taïwan (Chine) sont les premiers fournisseurs du Vietnam en représentant à eux seuls 56,5% des importations nationales de caoutchouc. -CPV/VNA